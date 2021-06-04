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В Крыму произошел взрыв цистерны для нефтепродуктов: сообщается о жертве

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Щелкино, Пятница 04 июня 2021 14:22
В Крыму произошел взрыв цистерны для нефтепродуктов: сообщается о жертве Фото: В Крыму произошел взрыв цистерны для нефтепродуктов (Виталий Носач РбК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В оккупированном Крыму (г. Щелкино) на одном из предприятий взорвалась пустая цистерна для нефтепродуктов во время проведения сварочных работ. В результате происшествия погиб один из рабочих.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Установлено, что во время сварочных работ пустая цистерна, где раньше хранились нефтепродукты взорвалась - в результате которого один из рабочих получил травмы, не совместимые с жизнью",- заявляет оккупационная власть.

Отмечается, что по данному факту поручено возбудить уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

"В рамках следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка соблюдению требований промышленной безопасности, а также охраны труда работников на предприятии",- добавляют в пресс-службе.

Напомним, что в Сербии на предприятии "Слобода" оборонно-промышленного комплекса начался пожар. Там взорвались склады с боеприпасами.

Также РБК-Украина писало, что в столице Афганистана взорвался заминированный автомобиль. В результате погибли четыре гражданина, еще пятеро получили ранения.

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