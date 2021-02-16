У Криму засудили ще 13 громадян за відмову від служби в армії Росії

У січні цього року правозахисники зафіксували 13 нових кримінальних справ та 13 нових вироків щодо мешканців Криму за ухилення від служби в армії Росії. Це найбільша кількість вироків протягом місяця за весь період окупації Криму.

Про це повідомила Кримська правозахисна група на сторінці у Facebook .

Всього станом на кінець січня правозахисники зафіксували в окупованому Криму 176 кримінальних справ за ухилення від служби в російській армії, які передали на розгляд у так звані "суди" Криму. Вироки оголосили по 168 справам, ще 8 на стадії розгляду.

Вироки щодо кримчан за відмову від військової служби в РФ ухвалювали в:

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Росія почала черговий призов на військову службу в Криму. Україна висловила рішучий протест, оскільки призов в окупованому Криму порушує міжнародне гуманітарне право та права людини.

Додамо, сьогодні український парламент закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію за окупацію Криму.