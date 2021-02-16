У Криму засудили ще 13 громадян за відмову від служби в армії Росії
У січні цього року правозахисники зафіксували 13 нових кримінальних справ та 13 нових вироків щодо мешканців Криму за ухилення від служби в армії Росії. Це найбільша кількість вироків протягом місяця за весь період окупації Криму.
Про це повідомила Кримська правозахисна група на сторінці у Facebook.
Вироки щодо кримчан за відмову від військової служби в РФ ухвалювали в:
- "Кіровському районному суді";
- "Ленінському районному суді Севастополя";
- "Гагарінському районному суді Сімферополя";
- "Бахчисарайському районному суді";
- "Центральному районному суді Сімферополя";
- "Красноперекопському районному суді";
- "Радянському районному суді";
- "Нижньогірському районному суді".
Всього станом на кінець січня правозахисники зафіксували в окупованому Криму 176 кримінальних справ за ухилення від служби в російській армії, які передали на розгляд у так звані "суди" Криму. Вироки оголосили по 168 справам, ще 8 на стадії розгляду.
Нагадаємо, у жовтні 2020 року Росія почала черговий призов на військову службу в Криму. Україна висловила рішучий протест, оскільки призов в окупованому Криму порушує міжнародне гуманітарне право та права людини.
Додамо, сьогодні український парламент закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію за окупацію Криму.