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У Криму засудили ще 13 громадян за відмову від служби в армії Росії

Новость на русском → Крим, Вівторок 16 лютого 2021 17:24
У Криму засудили ще 13 громадян за відмову від служби в армії Росії Фото: призовники (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У січні цього року правозахисники зафіксували 13 нових кримінальних справ та 13 нових вироків щодо мешканців Криму за ухилення від служби в армії Росії. Це найбільша кількість вироків протягом місяця за весь період окупації Криму.

Про це повідомила Кримська правозахисна група на сторінці у Facebook.

Вироки щодо кримчан за відмову від військової служби в РФ ухвалювали в:

  • "Кіровському районному суді";
  • "Ленінському районному суді Севастополя";
  • "Гагарінському районному суді Сімферополя";
  • "Бахчисарайському районному суді";
  • "Центральному районному суді Сімферополя";
  • "Красноперекопському районному суді";
  • "Радянському районному суді";
  • "Нижньогірському районному суді".

Всього станом на кінець січня правозахисники зафіксували в окупованому Криму 176 кримінальних справ за ухилення від служби в російській армії, які передали на розгляд у так звані "суди" Криму. Вироки оголосили по 168 справам, ще 8 на стадії розгляду.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Росія почала черговий призов на військову службу в Криму. Україна висловила рішучий протест, оскільки призов в окупованому Криму порушує міжнародне гуманітарне право та права людини.

Додамо, сьогодні український парламент закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію за окупацію Криму.

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