В Крыму за полгода зафиксировано 96 незаконных арестов жителей полуострова

"Власти" Крыма также пытаются запугать жителей полуострова штрафами

В аннексированном Крыму за первое полугодие 2018 года зафиксировано 96 незаконных арестов жителей полуострова, включая представителей крымскотатарского народа. Об этом на брифинге сообщил менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра Эльвир Сагирман, передает корреспондент РБК-Украина.

"Нами было зафиксировано 96 незаконных арестов за первое полугодие 2018 года. Касательно штрафов. Оккупационные власти пытаются запугать людей экономически. Нами посчитано, что было 22 штрафа на суму 529 тысяч рублей. Это были штрафы связанные с одиночними пикетами, за публичные оскорбления, за публичные высказывания и так далее", - отметил он.

По словам Сагирмана, в первой половине 2018 года зафиксировано 286 случаев нарушений прав человека на справедливый суд.

"На полуострове также каждый день проходят так называемые "суды". Так, мы зафиксировали уже 286 случаев нарушения права на справедливый суд за первое полугодие", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что российские силовики за первые полгода провели 66 обысков у жителей Крыма.