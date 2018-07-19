У Криму за півроку зафіксовано 96 незаконних арештів жителів півострова

"Влада" Криму також намагається залякати жителів півострова штрафами

У анексованому Криму за перше півріччя 2018 року зафіксовано 96 незаконних арештів жителів півострова, включаючи представників кримськотатарського народу. Про це на брифінгу повідомив менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру Ельвір Сагірман, передає кореспондент РБК-Україна.

"Нами було зафіксовано 96 незаконних арештів за перше півріччя 2018 року. Щодо штрафів. Окупаційна влада намагається залякати людей економічно. Нами пораховано, що було 22 штрафи на суму 529 тисяч рублів. Це були штрафи пов'язані з одиночними пікетами, за публічні образи, за публічні висловлювання і так далі", - зазначив він.

За словами Сагірмана, у першій половині 2018 року зафіксовано 286 випадків порушень прав людини на справедливий суд.

"На півострові також кожен день проходять так звані "суди". Так, ми зафіксували вже 286 випадків порушення права на справедливий суд за перше півріччя", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що російські силовики за перші півроку провели 66 обшуків у жителів Криму.