В Крыму подконтрольный России суд приговорил украинского военного к 3,5 годам тюрьмы

Подконтрольный оккупационным властям Крыма "Джанкойский районный суд" вынес незаконный приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины Евгению Добринскому . Его осудили на 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Деннисова в Facebook .

Она также назвала недопустимым преследование украинцев за выполнение конституционного долга по защите независимости и территориальной целостности Украины.

"Осуждаю действия подконтрольного оккупационным властям суда, ведь уголовное дело является сфабрикованным. Доказательства предоставленные суду стороной защиты во время судебных заседаний свидетельствуют о невиновности украинского военнослужащего", - отмечает омбудсмен.

Его обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации и контрабаде наркотиков.

Напомним, 2 июня 2020 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации заявила о задержании украинского военного. Он якобы в состоянии алкогольного опьянения незаконно пересек украинско-российскую границу в обход установленных пунктов пропуска, оказавшись на территории Крыма.

Позже в ВСУ назвали фейком, что военнослужащий был нетрезв и под действием наркотических веществ, в результате чего сам оказался на временно оккупированной территории.

3 июня "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Евгения Добрынского.