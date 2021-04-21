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В Крыму подконтрольный России суд приговорил украинского военного к 3,5 годам тюрьмы

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 14:47
В Крыму подконтрольный России суд приговорил украинского военного к 3,5 годам тюрьмы Фото: военнослужащий Евгений Добринский (кадр видео youtube.com)
Автор: РБК-Украина

Подконтрольный оккупационным властям Крыма "Джанкойский районный суд" вынес незаконный приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины Евгению Добринскому. Его осудили на 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Деннисова в Facebook.

Его обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации и контрабаде наркотиков.

"Осуждаю действия подконтрольного оккупационным властям суда, ведь уголовное дело является сфабрикованным. Доказательства предоставленные суду стороной защиты во время судебных заседаний свидетельствуют о невиновности украинского военнослужащего", - отмечает омбудсмен.

Она также назвала недопустимым преследование украинцев за выполнение конституционного долга по защите независимости и территориальной целостности Украины.

Напомним, 2 июня 2020 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации заявила о задержании украинского военного. Он якобы в состоянии алкогольного опьянения незаконно пересек украинско-российскую границу в обход установленных пунктов пропуска, оказавшись на территории Крыма.

Позже в ВСУ назвали фейком, что военнослужащий был нетрезв и под действием наркотических веществ, в результате чего сам оказался на временно оккупированной территории.

3 июня "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Евгения Добрынского.

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