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В Криму підконтрольний Росії суд засудив українського військового на 3,5 років тюрьми

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 14:47
В Криму підконтрольний Росії суд засудив українського військового на 3,5 років тюрьми Фото: військовослужбовець Євгеній Добринський (кадр відео youtube.com)
Автор: РБК-Україна

Підконтрольний окупаційній владі Криму "Джанкойський районний суд" виніс незаконний вирок військовослужбовцю Збройних сил України Євгенію Добринському. Його засудили на 3 роки 6 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Деннісова в Facebook.

Його звинувачують у незаконному перетині державного кордону Російської Федерації та контрабанді наркотиків.

"Засуджую дії підконтрольного окупаційній владі суду, адже кримінальна справа є сфабрикованою. Докази надані суду стороною захисту під час судових засідань свідчать про невинуватість українського військовослужбовця", - наголошує омбудсмен.

Вона також назвала неприпустимим переслідування українців за виконання конституційного обов’язку щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 2 червня 2020 року Федеральна служба безпеки (ФСБ) Російської Федерації заявила про затримання українського військового. Він нібито у стані алкогольного сп'яніння незаконно перетнув українсько-російський кордон в обхід встановлених пунктів пропуску, опинившись на території Криму.

Пізніше у ЗСУ назвали фейком, що військовослужбовець був нетверезим та під дією наркотичних речовин, унаслідок чого сам опинився на тимчасово окупованій території.

3 червня "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Євгенія Добринського.

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