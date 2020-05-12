В Крыму перестал работать сайт для получения финансовой помощи от России

Во вторник, 12 мая, в аннексированном Крыму перестал работать сайт для получения единовременной финансовой помощи от России в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Так, при попытке зайти на этот сайт появляется белый экран с надписью "service unavailablе" или сообщение, что услуги и сервисы портала могут быть недоступны.

Подконтрольная России "вице-премьер Крыма" Елена Романовская подтвердила информацию о трудностях с работой данного сайта, сославшись на массовую регистрацию. По ее словам, это пособие можно получить до 1 октября.

Отметим, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что граждане могут получить единовременное пособие на каждого ребенка без лишних формальностей - надо лишь подать заявление через портал государственных услуг.

Напомним, в аннексированном Крыму за последние сутки скончались две женщины, у которых был диагностирован коронавирус. На полуострове уже зафиксировано 338 случаев заражения COVID-19. В частности, около 120 больных коронавирусом обнаружены в Севастополе.

Также РБК-Украина писало, что так называемые "власти" Крыма продлили действие введенного из-за пандемии режима самоизоляции до лета.