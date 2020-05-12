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У Криму перестав працювати сайт для отримання фінансової допомоги від Росії

Новини » Надзвичайні події     12.05.2020 - 16:45
У Криму перестав працювати сайт для отримання фінансової допомоги від Росії
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Жителям анексованого півострова обіцяли по 10 тисяч рублів одноразової допомоги

У вівторок, 12 травня, в анексованому Криму перестав працювати сайт для отримання одноразової фінансової допомоги від Росії у розмірі 10 тисяч рублів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Так, при спробі зайти на цей сайт з'являється білий екран з написом "service unavailablе" або повідомлення, що послуги та сервіси порталу можуть бути недоступні.

Підконтрольна Росії "віце-прем'єр Криму" Олена Романовська підтвердила інформацію про труднощі з роботою даного сайту, посилаючись на масову реєстрацію. За її словами, цю допомогу можна отримати до 1 жовтня.

Зазначимо, напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що громадяни можуть отримати одноразову допомогу на кожну дитину без зайвих формальностей - треба лише подати заяву через портал державних послуг.

Нагадаємо, в анексованому Криму за останню добу померли дві жінки, у яких був діагностований коронавірус. На півострові вже зафіксовано 338 випадків зараження COVID-19. Зокрема, близько 120 хворих коронавірусом виявлені в Севастополі.

Також РБК-Україна писало, що так звані "влади" Криму продовжили дію введеного через пандемію режиму самоізоляції до літа.

Теги Новини України Володимир ПутінРосійська ФедераціяКрим
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