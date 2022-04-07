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В Крыму перешли к принудительной мобилизации, мужчинам запретили выезд, - Денисова

Фото: в Крыму перешли к принудительной мобилизации (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

Российская оккупационная власть в Крыму перешла к принудительной мобилизации. Мужчинам призывного возраста запретили покидать полуостров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

"Оккупационные власти РФ наращивают темпы привлечения крымчан к прохождению военной службы в Вооруженных силах агрессора. Сейчас вместо выдачи повесток, военные патрули принудительно доставляют призывников в назначенные пункты сбора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что весь автомобильный транспорт на полуострове проверяют.

Денисова добавила, что такие действия России нарушают статью 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает привлекать мирных жителей к боевым действиям.

Омбудсмен по данным фактам обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ.

Напомним, оккупанты принудительно вывезли из Мариуполя персонал и пациентов городской больницы №4.

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