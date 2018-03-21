В Крыму за отказ голосовать на "выборах" увольняют крымских татар, - адвокат

По словам Курбединова, это давно перейденный край здравого смысла

В оккупированном Российской Федерацией (РФ) Крыму за отказ голосовать на "выборах" президента РФ увольняют крымских татар. Об этом сообщил Facebook крымский адвокат Эмиль Курбединов.

"Вчера один человек рассказал мне, как освободили несколько ее знакомых крымских татар с работы за то, что они не пошли на "выборы"!" - пишет он.

По словам адвоката, один из уволенных работал водителем маршрутки, другой - охранником, место работы третьего Курбединов не назвал.

"Когда власть доходит до такого срама - это давно перейден край здравого смысла!", - отметил адвокат.

Фото: скриншот (facebook.com/emil.kurbedinov)

На комментарий одного из пользователей Курбединов ответил: "Факты предоставим обязательно. Только позже. Когда в России не будут сажать за предоставление фактов. И еще предоставим в международном суде".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в ПАСЕ инициирует дебаты о непризнании российских выборов в Крыму.