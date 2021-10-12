В Крыму оккупанты задержали 20 крымских татар, - правозащитники

Относительно 15 крымских татар составили админпротоколы и требовали объяснений.

Координатор "Крымской солидарности" Дилявер Меметов рассказал, что в течение года сложилась практика не пропускать слушателей на территорию "суда" из-за недопустимости массовых мероприятий во время пандемии. Оккупанты начали их задерживать.

Позже были задержаны еще пятеро крымских татар. В отношении всех задержанных составили административные протоколы за "организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". За это им грозит до 15 суток ареста.

Позже оккупанты отпустили пятерых задержанных пожилых людей под обязательство о явке на "судебное заседание" 12 октября.

Еще через некоторое время из отдела отпустили еще пятерых задержанных. По ним составили админпротоколы.

Координатора "Крымской солидарности" Дилявера Меметова и активиста Решата Параламова не отпустили из полиции и отправили в изолятор временного содержания в Симферополе. На обоих активистов составлены административные протоколы. Их задержали в 11.30 дня и 12 часов удерживали в "полиции".