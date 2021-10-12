У Криму окупанти затримали 20 кримських татар, - правозахисники

Щодо 15 кримських татар склали адмінпротоколи і вимагали пояснень.

Координатор "Кримської солідарності" Дилявер Меметов розповів, що протягом року склалася практика не пропускати слухачів на територію "суду" через неприпустимість масових заходів під час пандемії. Окупанти почали їх затримувати.

Пізніше були затримані ще п'ятеро кримських татар. Щодо всіх утримуваних складають адміністративні протоколи за "організацію масового перебування громадян в громадських місцях, яка спричинила порушення громадського порядку". За це їм загрожує до 15 діб арешту.

Пізніше окупанти відпустили п'ятьох затриманих літніх людей під зобов'язання про явку на "судове засідання" 12 жовтня.

Ще через деякий час з відділу відпустили ще п'ятьох затриманих. Щодо них склали адмінпротоколи.

Координатора "Кримської солідарності" Ділявера Меметова і активіста Решата Параламова не відпустили з поліції і відправили в ізолятор тимчасового утримання в Сімферополі. На обох активістів складені адміністративні протоколи. Їх затримали об 11.30 дня і 12 годин утримували в "поліції".