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В Крыму оккупанты задержали 20 крымских татар, - правозащитники

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Севастополь, Вторник 12 октября 2021 11:08
В Крыму оккупанты задержали 20 крымских татар, - правозащитники Фото: оккупанты в Крыму задержали крымских татар (facebook.com.denisovaombudsman)
Автор: Анастасия Рокитна

Крымские татары пришли в так называемый Крымский гарнизонный военный суд, чтобы принять участие в судебном заседании по делу "Красногвардейской группы Хизб ут-Тахрир". В результате их задержали оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крымскую солидарность".

Относительно 15 крымских татар составили админпротоколы и требовали объяснений.

Координатор "Крымской солидарности" Дилявер Меметов рассказал, что в течение года сложилась практика не пропускать слушателей на территорию "суда" из-за недопустимости массовых мероприятий во время пандемии. Оккупанты начали их задерживать.

Позже были задержаны еще пятеро крымских татар. В отношении всех задержанных составили административные протоколы за "организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". За это им грозит до 15 суток ареста.

Позже оккупанты отпустили пятерых задержанных пожилых людей под обязательство о явке на "судебное заседание" 12 октября.

Еще через некоторое время из отдела отпустили еще пятерых задержанных. По ним составили админпротоколы.

Координатора "Крымской солидарности" Дилявера Меметова и активиста Решата Параламова не отпустили из полиции и отправили в изолятор временного содержания в Симферополе. На обоих активистов составлены административные протоколы. Их задержали в 11.30 дня и 12 часов удерживали в "полиции".

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