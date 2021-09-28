В Крыму оккупанты ворвались в квартиру матери украинского добровольца и задержали ее

В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ рано утром 28 сентября ворвались в квартиру гражданки Украины, матери украинского добровольца Станислава Краснова. После трехчасового обыска силовики увезли женщину в "следственное управление".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой .

Омбудсмен отметила, что силовики нагрянули к 74-летней женщине около шести утра и выломав дверь в квартиру устроили несанкционированный обыск. Он продолжался около трех часов. В результате действий сотрудников ФСБ в доме остался беспорядок, сломана мебель и повреждены личные вещи.

После обыска мать украинского добровольца и общественного активиста Станислава Краснова силовики доставили в "следственное управление ФСБ". Там женщину продержали несколько часов.

Денисова потребовала от генпрокурора РФ немедленно провести проверку действий сотрудников ФСБ, которые незаконно проникли в квартиру женщины и затем ее задержали.

Фото: в Крыму сотрудники ФСБ ворвались в квартиру украинского добровольца (facebook.com)