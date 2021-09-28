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У Криму окупанти увірвалися у квартиру матері українського добровольця і затримали її

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Симферополь, Вівторок 28 вересня 2021 19:16
У Криму окупанти увірвалися у квартиру матері українського добровольця і затримали її Фото: у Криму співробітники ФСБ увірвалися у квартиру українського добровольця (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В окупованому Криму співробітники ФСБ рано вранці 28 вересня увірвалися у квартиру громадянки України, матері українського добровольця Станіслава Краснова. Після тригодинного обшуку силовики відвезли жінку в "слідче управління".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у Facebook Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Омбудсмен зазначила, що силовики нагрянули до 74-річної жінки близько шостої ранку і виламавши двері у квартиру влаштували несанкціонований обшук. Він тривав близько трьох годин. В результаті дій співробітників ФСБ в будинку залишився безлад, зламані меблі і пошкоджені особисті речі.

Після обшуку матір українського добровольця і громадського активіста Станіслава Краснова силовики доставили в "слідче управління ФСБ". Там жінку протримали кілька годин.

Денісова зажадала від генпрокурора РФ негайно провести перевірку дій співробітників ФСБ, які незаконно проникли в квартиру жінки і потім її затримали.

Фото: у Криму співробітники ФСБ увірвалися у квартиру українського добровольця (facebook.com)

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