У Криму оголошення вироку у справі "26 лютого" перенесли на 13 червня

За словами адвоката, суддя не готовий ще винести остаточний вирок

В окупованому Російською Федерацією Криму суд переніс оголошення вироку фігурантам справи "26 лютого" Мустафі Дегерменджі і Алі Асанову на 13 червня. Про це повідомляє "Кримська солідарність".

"Суд щодо оголошення вироку фігурантам справи "26 лютого" перенесено на 13 червня 2018 р., час - 13:30", - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката Айдера Азаматова, суддя не готовий ще винести остаточний вирок.

Оголошення вироку було призначено на 11:00 сьогодні, 4 червня.

Нагадаємо, 14 травня в Центральному райсуді Сімферополя в окупованому Російською Федерацією Криму суддя Деменюк призначив оголошення вироку у справі "26 лютого" на 4 червня.

Відкрите слухання повинно було розпочатися о 10:30, але засідання перенесли на 13:30 через неявку одного з адвокатів - Клімашевського. Згодом була надана можливість сказати останнє слово кожному з підсудних.