В Криму знову обшуки. Російські силовики затримали чотирьох кримських татар

В окупованому Криму силовики обшукали будинки кримських татар. Чотирьох чоловіків забрали на допит.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Кримську солідарність ".

З раннього ранку одночасно в кількох районах Криму пройшли обшуки в будинках кримських татар. Обшуки почалися в районі 4 години ранку.

Кого затримали:

Османова Ансара Ісмаїловича із села Танкове Бахчисарайського району,

Абдулвапова Аметхана Неджиповича із Сімферополя,

Сейтосманова Ернеста Казимовича із села Тилове під Севастополем,

Мустафаєва Марлена Рамісовича з села Біла Скала неподалік Білогірська.

Затриманих зараз доставляють на бульвар Франка 13, до УФСБ у Республіці Крим та Севастополі.

Адвокат Еміль Курбедінов повідомив про відключення мобільного зв'язку на момент проведення слідчих дій у кількох адвокатів Криму. Телефон не був доступний для дзвінків у координатора "Кримської солідарності".