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В Криму знову обшуки. Російські силовики затримали чотирьох кримських татар

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Київ, Середа 09 лютого 2022 11:07
В Криму знову обшуки. Російські силовики затримали чотирьох кримських татар Фото: російські силовики проводять обшуки в Криму (facebook)
Автор: Анастасія Рокитна

В окупованому Криму силовики обшукали будинки кримських татар. Чотирьох чоловіків забрали на допит.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Кримську солідарність".

З раннього ранку одночасно в кількох районах Криму пройшли обшуки в будинках кримських татар. Обшуки почалися в районі 4 години ранку.

Кого затримали:

  • Османова Ансара Ісмаїловича із села Танкове Бахчисарайського району,
  • Абдулвапова Аметхана Неджиповича із Сімферополя,
  • Сейтосманова Ернеста Казимовича із села Тилове під Севастополем,
  • Мустафаєва Марлена Рамісовича з села Біла Скала неподалік Білогірська.

Затриманих зараз доставляють на бульвар Франка 13, до УФСБ у Республіці Крим та Севастополі.

Адвокат Еміль Курбедінов повідомив про відключення мобільного зв'язку на момент проведення слідчих дій у кількох адвокатів Криму. Телефон не був доступний для дзвінків у координатора "Кримської солідарності".

Нагадаємо, Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект про захист політичних в'язнів.

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