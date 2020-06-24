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В Крыму объявили штормовое предупреждение

Новости » Происшествия     24.06.2020 - 14:58
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Фото: непогода в Керчи (ru.krymr.com)

Существует риск выхода рек из берегов

В аннексированном Крыму объявили штормовое предупреждение из-за риска поднятий уровня рек. Осложнение погодных условий ожидается в ближайшие два дня.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на так называемое "МЧС Крыма".

Так, во второй половине суток 24 июня, в течение суток 25 июня в реках аннексированного полуострова ожидается подъем уровня воды 0,5-1,5 м.

Напомним, ранее сообщалось, что под Симферополем из-за непогоды затопило 50 домов.

Также РБК-Украина писало, что ранее дефицит воды в Крыму объяснили "наибольшей засухой за 150 лет".

По данным ГСЧС, на западе Украины из-за наводнения подтопило 4 976 домов, более 3 тысяч подвалов и столько же колодцев, 5 фельдшерско-акушерских пунктов и более 9 тысяч приусадебных участков.

В Министерстве внутренних дел оценили убытки от результатов непогоды на западе Украины: разрушены мосты, дороги и береговые укрепления.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины КрымШтормовое предупреждение
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