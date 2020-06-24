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У Криму оголосили штормове попередження

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 14:58
У Криму оголосили штормове попередження
Фото: негода в Керчі (ru.krymr.com)

Існує ризик виходу річок з берегів

В анексованому Криму оголосили штормове попередження через ризик підняття рівня річок. Ускладнення погодних умов очікується в найближчі два дні.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на так зване "МНС Криму".

Так, у другій половині доби 24 червня, протягом доби 25 червня в річках анексованого півострова очікується підйом рівня води на 0,5-1,5 м.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Сімферополем через негоду затопило 50 будинків.

Також РБК-Україна писало, що раніше дефіцит води в Криму пояснили "найбільшою посухою за 150 років".

За даними ДСНС, на заході України через повені підтопило 4 976 будинків, понад 3 тисяч підвалів і стільки ж колодязів, 5 фельдшерсько-акушерських пунктів та понад 9 тисяч присадибних ділянок.

У Міністерстві внутрішніх справ оцінили збитки від негоди на заході України: зруйновані мости, дороги та берегові укріплення.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України КримШтормове попередження
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