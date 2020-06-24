У Криму оголосили штормове попередження

Існує ризик виходу річок з берегів
В анексованому Криму оголосили штормове попередження через ризик підняття рівня річок. Ускладнення погодних умов очікується в найближчі два дні.
Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на так зване "МНС Криму".
Так, у другій половині доби 24 червня, протягом доби 25 червня в річках анексованого півострова очікується підйом рівня води на 0,5-1,5 м.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Сімферополем через негоду затопило 50 будинків.
Також РБК-Україна писало, що раніше дефіцит води в Криму пояснили "найбільшою посухою за 150 років".
За даними ДСНС, на заході України через повені підтопило 4 976 будинків, понад 3 тисяч підвалів і стільки ж колодязів, 5 фельдшерсько-акушерських пунктів та понад 9 тисяч присадибних ділянок.
У Міністерстві внутрішніх справ оцінили збитки від негоди на заході України: зруйновані мости, дороги та берегові укріплення.
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Автор: Максим Зайченко