В Крыму намерены "национализировать" квартиру Зеленского в Ялте, - СМИ
Фото: в Крыму хотят "национализировать" квартиру Зеленского (facebook com aksenov rk)
В Крыму планируют "национализировать" квартиру президента Украины Владимира Зеленского, которая находится в Ялте. Ее внесут в список "национализации" крымского имущества украинских политиков и олигархов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.
"В список собственности, которая попадает под национализацию, будут, в том числе включены апартаменты Зеленского в Ливадии", - говорится в сообщении.
Однако пока официального подтверждения этой информации нет.
Напомним, Россия устроила в Крыму принудительную мобилизацию для отправки мужчин на войну в Украину.
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