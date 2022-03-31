В Крыму намерены "национализировать" квартиру Зеленского в Ялте, - СМИ

В Крыму планируют "национализировать" квартиру президента Украины Владимира Зеленского, которая находится в Ялте. Ее внесут в список "национализации" крымского имущества украинских политиков и олигархов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс .

"В список собственности, которая попадает под национализацию, будут, в том числе включены апартаменты Зеленского в Ливадии", - говорится в сообщении.

Однако пока официального подтверждения этой информации нет.