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У Криму мають намір "націоналізувати" квартиру Зеленського в Ялті, - ЗМІ

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Крим, Четвер 31 березня 2022 11:20
У Криму мають намір "націоналізувати" квартиру Зеленського в Ялті, - ЗМІ Фото: у Криму хочуть "націоналізувати" квартиру Зеленського (facebook com aksenov rk)
Автор: Наталія Юрченко

У Криму планують "націоналізувати" квартиру президента України Володимира Зеленського, яка знаходиться в Ялті. Її внесуть до списку "націоналізації" кримського майна українських політиків і олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.

"У список власності, яка потрапляє під націоналізацію, будуть, в тому числі включені апартаменти Зеленського в Лівадії", - йдеться в повідомленні.

Однак поки офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадавши, Росія влаштувала в Криму примусову мобілізацію для відправки чоловіків на війну в Україну.

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