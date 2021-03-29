"Суд" в Крыму вынес незаконный приговор 65-летней гражданке Украины, - омбудсмен

"Севастопольский городской суд" незаконно приговорил к 12 годам колонии общего режима 65-летнюю гражданку Украины Галину Довгополую по обвинению в шпионаже. Украинский омбудсмен призвала мировую общественность усилить давление на оккупационные российские власти, чтобы освободить всех задержанных украинских граждан.

Об этом уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook.

"Подконтрольный российской оккупационной власти так называемый "Севастопольский городской суд" вынес незаконный приговор гражданам Украины Галины Довгополой по сфабрикованному уголовному делу за предполагаемый сбор данных для Украины относительно отдельного авиационного полка Черноморского флота Российской Федерации", - написала омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что гражданку Украины приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и одному году административных ограничений после отбывания срока.

"Объявляю, что проведение судебного заседания по отношению к гражданам Украины в закрытом режиме без представителей СМИ практикуется так называемыми судами уже не впервые и является очередным свидетельством фальсификации уголовного дела против Галины Довгополой", - добавила она.

Омбудсмен осудила незаконные действия и продолжение политических репрессий оккупационными властями по отношению к украинцам на территории временно оккупированного Крыма.

"Призываю международное сообщество использовать все возможные средства для усиления давления на РФ, чтобы как можно скорее освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины и остановить их террор", - подчеркнула Денисова.