У Криму з початку анексії правозахисники зафіксували 55 випадків тортур

Перші випадки негуманного ставлення до людей у Криму були зафіксовані в березні 2014 року

У Криму з початку його анексії Росією правозахисні організації зафіксували 55 випадків тортур щодо жителів півострова. Загалом зафіксовано 181 випадок негуманного поводження з мешканцями Криму, повідомила координатор правозахисної організації "КримSOS" Таміла Ташева, передає "Радіо Свобода".

"Перші випадки негуманного ставлення до людей були зафіксовані в березні 2014 року і пов’язані "зі спецоперацією Росії із захоплення Криму", - зазначила Ташева.

За словами одного із потерпілих внаслідок тортур, мешканця Криму Ібрахімджона Мірпочаєва, у серпні 2017 року співробітники ФСБ Росії провели обшук, затримали його і застосували тортури.

"Зв’язували скотчем, надягали на голову мішок, били, пропускали струм", - розповів потерпілий.

Він додав, що тортур зазнали також члени його сім’ї. Крім того, російські спецслужби намагалися завербувати Мірпочаєва.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прокуратурою наразі зареєстровано близько 140 кримінальних проваджень по фактам катувань в окупованому Криму.