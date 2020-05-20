В Крыму хотят открыть детский лагерь "Артек" с 1 июня

Подконтрольные Кремлю "власти" аннексированного Крыма хотят с 1 июня возобновить работу детского лагеря "Артек". В случае открытия центра, туда будут принимать только крымских детей.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Как сообщается, дети отправятся туда за счет бюджета Крыма.

"Артек" на сегодня в состоянии принять небольшое количество детей. Небольшие изменения. Мы подготовили письмо, по отдельным форматам примем решение до 26 мая. В случае, если федеральный центр даст такую возможность по "Артеку", отдельно, там, где у нас есть номера с термометрами, медперсоналом и прочее... Мы сможем удерживать детей. Сейчас мы говорим именно о крымских детях", - сказал так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Он добавил, что предварительно этот вопрос уже согласован, и до конца недели будет принято решение о том, сколько именно детей смогут отправить в "Артек".

Также "власти" заявляют, что будет подготовлена не вся мощность "Артека", а "даже меньше трети".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пытался поднять вопрос аннексированного Крыма на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Россия не хочет это обсуждать.

Как писало РБК-Украина, спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что РФ пытается различными методами узаконить аннексию Крыма. Однако он уверяет, что в Совете безопасности ООН не изменят отношение к аннексии полуострова.