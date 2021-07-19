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В Крыму грузовик протаранил 5 автомобилей: есть погибшие, в том числе дети

Автор: Дмитрий Кузнецов

Пять человек погибли, в том числе двое детей, и девять получили травмы в оккупированном Крыму в результате ДТП на трассе Севастополь - Ялта в Балаклавском районе. По предварительным данным, самосвал КАМАЗ выскочил на встречную полосу и протаранил пять автомобилей. В соцсетях опубликованы кадры произошедшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационную платформу "Крым Press".

По предварительной информации, грузовик КАМАЗ сначала столкнулся с автомобилями Mercedes и Daweoo. Затем самосвал протаранил Renault, который он протащил около 700 метров. Далее под "удар" грузовика попали Hyundai и Nissan. После этого машина пробила дорожное ограждение и съехала в кювет.

В результате ДТП пять человек погибли, в том числе водитель грузовика и двое детей, которые находились в одном из легковых автомобилей. Травмы получили девять человек. Их госпитализировали.

Предварительная причина смертельно аварии - отказ тормозов у грузовика.

Telegram-канал Life Shot опубликовал видео, как перед аварией КАМАЗ выехал на встречную полосу и начал таранить машины. Некоторым водителям удалось увернуться.

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ДТПКрым