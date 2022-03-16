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В Крыму готовят "праздничные акции", чтобы отвлекать население от раненных и погибших

Автор: Константин Широкун

Оккупанты в Крыму готовят "праздничные акции", чтобы отвлечь внимание от темы войны. Главная задача увеселительных мероприятий – скрыть истинное количество раненых и убитых россиян в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spravdi.

Во временно оккупированном Крыму хотят отвлечь жителей "праздничными акциями", скрывая серьезные потери русских солдат и начало социального и экономического кризиса. Об этом сообщает представительство президента Украины в Крыму.

Оккупационная администрация в Крыму планирует громко отпраздновать восьмилетие так называемой "русской весны". В частности, запланирована процессия от Сапун-горы до горы Гасфорта с участием байкеров. Предполагаемое количество привлеченной техники – от 200 до 400 единиц.

Праздничные мероприятия планируются на фоне скрытой насильственной мобилизации в ряды войска оккупантов. По информации нескольких источников, больницы Симферополя и других городов автономной республики забиты ранеными.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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