Оккупанты в Крыму готовят "праздничные акции", чтобы отвлечь внимание от темы войны. Главная задача увеселительных мероприятий – скрыть истинное количество раненых и убитых россиян в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spravdi .

Во временно оккупированном Крыму хотят отвлечь жителей "праздничными акциями", скрывая серьезные потери русских солдат и начало социального и экономического кризиса. Об этом сообщает представительство президента Украины в Крыму.

Оккупационная администрация в Крыму планирует громко отпраздновать восьмилетие так называемой "русской весны". В частности, запланирована процессия от Сапун-горы до горы Гасфорта с участием байкеров. Предполагаемое количество привлеченной техники – от 200 до 400 единиц.

Праздничные мероприятия планируются на фоне скрытой насильственной мобилизации в ряды войска оккупантов. По информации нескольких источников, больницы Симферополя и других городов автономной республики забиты ранеными.