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У Криму готують "святкові акції", щоб відволікати населення від поранених і загиблих

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Середа 16 березня 2022 00:38
У Криму готують "святкові акції", щоб відволікати населення від поранених і загиблих Сапун-Гора (Фото: amazonaws.com)
Автор: Константин Широкун

Окупанти в Криму готують "святкові акції", щоб відвернути увагу від теми війни. Головне завдання розважальних заходів-приховати справжню кількість поранених і вбитих росіян в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spravdi.

У тимчасово окупованому Криму хочуть відвернути жителів "святковими акціями", приховуючи серйозні втрати російських солдатів і початок соціальної та економічної кризи. Про це повідомляє представництво президента України в Криму.

Окупаційна адміністрація в Криму планує гучно відсвяткувати восьмиріччя так званої "російської весни". Зокрема, запланована процесія від Сапун-гори до гори Гасфорта за участю байкерів. Передбачувана кількість залученої техніки - від 200 до 400 одиниць.

Святкові заходи плануються на тлі прихованої насильницької мобілізації до лав війська окупантів. За інформацією кількох джерел, лікарні Сімферополя та інших міст Автономної Республіки забиті пораненими.

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