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В Крыму фигурантам "дела Хизб-ут Тахрир " следствие предъявило новое обвинение

Новости » Происшествия    11.01.2019 - 06:35
В Крыму фигурантам "дела Хизб-ут Тахрир " следствие предъявило новое обвинение
Фото: фигуранты дела (RFE/RL)

Российское следствие предъявило новое обвинение фигурантам "ялтинского" дела

В Крыму российское следствие предъявило новое обвинение фигурантам ялтинского "дела Хизб-ут Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым Реалии".

Сообщается, что постановление о привлечении в качестве обвиняемого изменилось только в части квалификации действий Инвера Бекирова – из части второй ст. 205.5 УК России ("участие в деятельности террористической организации") на часть первую ("организация деятельности террористической организации").

Так, в рамках ялтинской группы, по версии российского следствия, будет два организатора. По слова адвоката Алексея Ладина, обвинение было ужесточено только одному фигуранту дела.

" Обвинение было изменено, а точнее ужесточено, только одному фигуранту этого дела – Инверу Бекирову. Если раньше он был "участником ячейки", то теперь он "один из ее организаторов". В деле есть еще один "организатор", Муслим Алиев", – сообщл адвокат.

Он предположил, что в ближайшее время будут проведены ряд следственных действий, в частности, допросы.

Напомним, ранее сообщалось, что судья Советского районного суда республики Марий Эл Российской Федерации Елена Якимова отказала в условно-досрочном освобождении незаконно осужденному фигуранту севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примову.

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