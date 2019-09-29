В Крыму в августе возбудили пять уголовных дел за отказ служить в армии РФ

В августе этого года в аннексированном Крыму возбудили пять новых уголовных дел в отношении крымчан за уклонение от службы в Вооруженных силах России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

Правозащитники зафиксировали три уголовных дела в подконтрольном России Нахимовском районном суде Севастополя и два в Советском районном суде.

При этом 6 августа один новый приговор в Советском райсуде вынес судья Игорь Бражник.

Ранее в Севастополе местного жителя обвинили в уклонении от призыва в российскую армию. Как сообщает "Комсомольская правда", 20-летний Глеб Щербаков отказался от прохождения военной службы "по политическим мотивам".

РБК-Украина писало, что в аннексированном Россией Крыму с апреля 2015 года за отказ от службы в российской армии к уголовной ответственности привлекли 59 человек.

Напомним, ранее сообщалось, власти оккупированного Крыма проводят среди детей меры, которые направлены на пропаганду войны и вступления в армию РФ.