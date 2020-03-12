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У Криму заарештували трьох затриманих напередодні кримських татар

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 23:42
У Криму заарештували трьох затриманих напередодні кримських татар
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Вони пробудуть у СІЗО до 10 травня

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 12 березня заарештував на два місяці трьох кримських татар, затриманих напередодні за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Так, Османа і Сейтумер Сейтумеровых а також Рустема Сейтемеметова відправлять у СІЗО №1 Сімферополя до 10 травня.

За словами адвоката Едема Семедляева, всі судові засідання проходили у відкритому режимі.

"Ми вважаємо рішення суду незаконним і необґрунтованим. Як, власне, було необґрунтованим клопотання слідчого російської ФСБ Криму. Хтось з адвокатів просив для свого підзахисного запобіжний захід, не пов'язаний із взяттям під варту; хтось- домашній арешт; я просив взагалі відмовити у задоволенні клопотання слідчого", - розповів адвокат.

Нагадаємо, 11 березня в результаті обшуків російськими силовиками в Криму затримано четверо кримських татар. Серед затриманих - Сейтумер Сейтумеров (журналіст телеканалу ATR), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов (журналіст ініціативи "Кримська солідарність"), Рустем Сейтмеметов.

РБК-Україна писало, що в 2019 році російські силовики здійснили в окупованому Криму 80 обшуків, 126 затримань і 282 арешту.

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