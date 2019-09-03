В Крыму почти 60 человек осудили за отказ служить в армии РФ

В аннексированном Россией Крыму с апреля 2015 года за отказ от службы в российской армии к уголовной ответственности привлекли 59 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

В прокуратуре АРК отметили, что всего с 2015 года Россия призвала на срочную военную службу более 17 тыс. человек.

"Установлено, что в период с 1 апреля 2015 года по 1 июля 2018 года оккупационная власть привлекла к уголовной ответственности за отказ служить 35 человек. В настоящее время - 59", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму в 2019 году за уклонение от службы в армии Российской Федерации были осуждены 17 жителей полуострова.

В Крыму весной 2019 года прошла 9-я призывная кампания, в рамках которой заявлено о призыве 3400 человек (Крым - 2800, Севастополь - 600).

РБК-Украина писало, что посольство Соединенных Штатов Америки в Украине отреагировало на то, что Россия осуждает жителей Крыма за уклонение от призыва в ряды Вооруженных сил РФ. В посольстве выразили обеспокоенность и в очередной раз призвали Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма.