В мечеть села Курцы в Симферопольском районе аннексированного полуострова Крым ворвались силовики оккупантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Крымской солидарности" в Facebook.

Сообщается, что силовики проводят "оперативно-розыскные мероприятия" с прихожанами мечети.

"По сообщению от местных жителей, к мечети с. Курцы (Симферопольский район) подъехали представители силовых структур, которые на данный момент проводят оперативно-розыскные мероприятия с прихожанами мечети, завершившими обязательную пятничную молитву. С каждым работают индивидуально", - говорится в сообщении.

У здания мечети сейчас находятся 2 газели, бронеавтомобиль "Тигр" и Патриоты.

Фото: в Крымскую мечеть ворвались российские силовики (Крымская солидарность)

Напомним, подконтрольный России Джанкойский районный суд аннексированного Крыма приговорил к полутора годам колонии строгого режима гражданина Украины, который пытался въехать на территорию полуострова.

Также РБК-Украина сообщало, что "Киевский районный суд Симферополя" арестовал проукраинского активиста Олега Приходько, которого российские спецслужби подозревают в подготовке теракта на полуострове.