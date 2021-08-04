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К Крымской платформе присоединилась новая страна. МИД говорит, что это "важный партнер"

Автор: РБК-Украина

Еще одна страна присоединилась к участию в Крымской платформы. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это важный партнер страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.

"Только что получили еще одно подтверждение участия в Крымской платформе от важного партнера. Количество участников достигло 31-го и пошло на четвертый десяток. Работаем над дальнейшим расширением ядра международной коалиции за освобождение Крыма", - написал он.

Напомним, к саммиту Крымской платформы присоединятся 30 стран. А декларация крымского саммита находится на финальной стадии.

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МИД УкраиныДмитрий Кулеба