До Кримської платформи приєдналася нова країна. МЗС каже, що це "важливий партнер"

Ще одна країна приєдналася до участі в Кримській платформи. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, це важливий партнер країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter.
"Щойно отримали ще одне підтвердження участі в Кримській платформі від важливого партнера. Кількість учасників досягла 31-го та пішла на четвертий десяток. Працюємо над подальшим розширенням ядра міжнародної коаліції за звільнення Криму.", - написав він.
Нагадавши, до саміту Кримської платформи приєднаються 30 країн. А Декларація Кримського саміту знаходиться на фінальній стадії.