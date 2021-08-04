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До Кримської платформи приєдналася нова країна. МЗС каже, що це "важливий партнер"

Автор: РБК-Україна

Ще одна країна приєдналася до участі в Кримській платформи. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, це важливий партнер країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter.

"Щойно отримали ще одне підтвердження участі в Кримській платформі від важливого партнера. Кількість учасників досягла 31-го та пішла на четвертий десяток. Працюємо над подальшим розширенням ядра міжнародної коаліції за звільнення Криму.", - написав він.

Нагадавши, до саміту Кримської платформи приєднаються 30 країн. А Декларація Кримського саміту знаходиться на фінальній стадії.

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МЗСДмитро Кулеба