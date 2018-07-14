Крымскотатарского активиста Рамазанова выпустили из СИЗО Симферополя

Рамазанова отпустили под подписку о невыезде

Крымскотатарского активиста Исмаила Рамазанова, которого в аннексированном Россией Крыму подозревают в экстремистских высказываниях, утром выпустили из следственного изолятора Симферополя, передает "Крымская солидарность".

Указано, что Рамазанова отпустили под подписку о невыезде.

Исмаил Рамазанов 14 июля 2018 года. Исмаил Рамазанов. Встреча с мамой после многомесячной разлуки из-за пребывания в СИЗО. Опубліковано Крымская солидарность Субота, 14 липня 2018 р.

Так, 12 июля "суд" в оккупированном Крыму отклонил ходатайство следствия на продление срока пребывания в СИЗО Рамазанову. 19 июня Рамазанову предъявили уточненное обвинение по ч. 1 ст. 282 (возбуждение вражды и ненависти и унижение группы лиц по национальному признаку) и ч. 1 ст. 222 (хранение патронов) Уголовного кодекса РФ, однако активист свою вину не признает.

В апреле так называемый "Верховный суд Крыма" не удовлетворил апелляцию на арест Рамазанова.

Отметим, что в январе российские силовики обыскали дом мужчины и обвинили его в пропаганде экстремизма, впоследствии подконтрольный Кремлю Симферопольский райсуд арестовал задержанного.

Напомним, ранее сообщалось, что подконтрольный Российской Федерации Симферопольский районный "суд" продлил арест активисту до 16 июля.