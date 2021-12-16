UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Крымскотатарский орнамент Орьнек внесли в список наследия ЮНЕСКО

Автор: Анастасия Рокитна

Крымскотатарский орнамент Орьнек и знания о нем официально внесли во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО. Министр культуры Украины Александр Ткаченко считает это победой для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Telegram-канал.

По его словам, культура Крыма является чрезвычайной и ее необходимо оберегать.

"Крымскотатарский орнамент Орьнек и знания о нем официально внесли во Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО. Буквально только что это решение приняли на 16-й сессии во время заседания Межправительственной комиссии в Париже", - сообщил Ткаченко.

Отметим, в июле 2020 года крымскотатарский орнамент Орьнек как элемент нематериального культурного наследия Украины был внесен в предварительный список ЮНЕСКО для возможного включения его в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Разработка номинационного досье "Орьнек - крымскотатарский орнамент" была долгосрочной инициативой крымскотатарской общественной организации "Алем".

Читайте РБК-Украина в Google News
ЮНЕСКО