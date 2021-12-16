Кримськотатарський орнамент Орьнек внесли до списку спадщини ЮНЕСКО

За його словами, культура Криму є надзвичайною і її необхідно оберігати.

"Кримськотатарський орнамент Орьнек та знання про нього офіційно внесли до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Буквально щойно це рішення прийняли на 16-й сесії під час засідання Міжурядової комісії в Парижі", - повідомив Ткаченко.

Зазначимо, у липні 2020 року кримськотатарський орнамент Орьнек як елемент нематеріальної культурної спадщини України був внесений до попереднього списку ЮНЕСКО для можливого включення його до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

Розробка номінаційного досьє "Орьнек - кримськотатарський орнамент" була довгостроковою ініціативою кримськотатарської громадської організації "Алем".