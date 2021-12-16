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Кримськотатарський орнамент Орьнек внесли до списку спадщини ЮНЕСКО

Автор: Анастасія Рокитна

Кримськотатарський орнамент Орьнек та знання про нього офіційно внесли до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Міністр культури України Олександр Ткаченко вважає це перемогою для країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Telegram-канал.

За його словами, культура Криму є надзвичайною і її необхідно оберігати.

"Кримськотатарський орнамент Орьнек та знання про нього офіційно внесли до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Буквально щойно це рішення прийняли на 16-й сесії під час засідання Міжурядової комісії в Парижі", - повідомив Ткаченко.

Зазначимо, у липні 2020 року кримськотатарський орнамент Орьнек як елемент нематеріальної культурної спадщини України був внесений до попереднього списку ЮНЕСКО для можливого включення його до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

Розробка номінаційного досьє "Орьнек - кримськотатарський орнамент" була довгостроковою ініціативою кримськотатарської громадської організації "Алем".

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ЮНЕСКО