Чубаров призвал приходить на заседания по делам крымскотатарских политзаключенных

Чубаров опубликовал график судебных заседаний
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал приходить на судебные заседания по делам крымскотатарских политзаключенных для поддержки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Рефата Чубарова.
"В ситуации, когда десятки крымских татар незаконно арестованы российскими оккупантами и являются политическими узниками, которые бросили вызов Кремлю, каждый из соотечественников, которые проживают во временно оккупированном Крыму, может оказать особую помощь героям и их семьям. Приходите на судебные заседания, на которых преступники - российские оккупанты судят преданных своему народу, своей земле и своему государству граждан, пытаются сломать тех, кто любит свои семьи и уважает своих соседей соотечественников", - написал Чубаров.
Чубаров также опубликовал график ближайших судебных заседаний по указанным делам.
"22, 23 и 24 октября в 14.00 - суд по делу Рустема Абельтарова, Зеврм Абсемтова, Рэмзи Меметова и Мамутова Энвера ("первая бахчисарайская группа"), которых задержали 12 мая 2016 года в Бахчисарае после серии обысков в их домах, а также в местном кафе. Их обвинили в терроризме и заявили, что все они участники организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической. Рассматривает Северо-Кавказский окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, дом. 28/1", - отметил он.
Так, в подконтрольном Верховном суде РФ в оккупированном Крыму 23 октября в 14:00 состоится рассмотрение апелляционной жалобы на постановление судьи Киевского районного суда. Симферополь от 11.09.2018 о продлении меры пресечения Бекиру Дегерменджи и Аметову Казиму (в "деле Веджие Кашка").
Кроме того, 24 октября в 14.00 состоится рассмотрение апелляционной жалобы адвоката на постановление Киевского районного суда г. Симферополь от 08.08.2018 о продлении меры пресечения Сейрану Салиеву, Серверу Мустафаеву и Тимуру Ибрагимову.
Напомним, Чубаров на конференции ОБСЕ по правам человека в Варшаве заявил, что Россия нарушила все 10 хельсинкских принципов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.