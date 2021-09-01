Крымского татарина удерживают в СИЗО Симферополя в нечеловеческих условиях

"В камере площадью 11 квадратных метров находится 8 человек, при наличии только 6 спальных мест. Среди удерживаемых-лицо с психическими расстройствами, представляющее угрозу жизни Раифа Февзиева и других его сокамерников", - сообщила Денисова.

По ее словам, из-за отсутствия надлежащей системы вентиляции, в помещении СИЗО влажность и плесень на стенах.

"Такие условия содержания и бездействие руководства СИЗО нарушают права Раифа Февзиева на жизнь, надлежащие условия содержания и на уважение частной жизни", - написала омбудсмен.

Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры по восстановлению прав Раифа Февзиева.