Кримського татарина утримують в СІЗО Сімферополя в нелюдських умовах

"У камері площею 11 квадратних метрів перебуває 8 осіб, за наявності лише 6 спальних місць. Серед утримуваних - особа з психічними розладами, що становить загрозу життю Раїфа Февзієва та інших його співкамерників", - повідомила Денисова.

За її словами, через відсутність належної системи вентиляції, в приміщенні СІЗО вологість і цвіль на стінах.

"Такі умови тримання та бездіяльність керівництва СІЗО порушують права Раїфа Февзієва на життя, належні умови утримання та на повагу до приватного життя", - написала омбудсмен.

Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходів щодо відновлення прав Раїфа Февзієва.