Крымский вопрос наглядно демонстрирует, что ООН нужны изменения, - Кулеба

"Крымский вопрос наглядно демонстрирует, что ООН нужны изменения. Она должна быть действенной, принципиальной, эффективной организацией, инструментом поддержания международной стабильности и порядка", - заявил глава МИД.

По мнению Кулебы, ООН не хватает смелости, чтобы бросить вызов конкретному постоянному члену Совбеза ООН, то есть России.

"На это смелости в ООН пока не хватает. Но мы работаем над тем, чтобы стимулировать ее. И имеем на своей стороне почти полсотни государств, которые не боятся называть крымские вещи своими именами", - отметил он.

В то же время, по словам министра, украинская сторона верит, что ООН может быть действенной организацией, но она "должна вспомнить о своих принципах и решительно встать на их защиту".

"Сегодня новые вызовы требуют не только от государств-членов, но и от самих организаций существенных внутренних реформ", - добавил Кулеба.