Кримське питання наочно демонструє, що ООН потрібні зміни, - Кулеба

"Кримське питання наочно демонструє, що ООН потрібні зміни. Вона має бути дієвою, принциповою, ефективною організацією, інструментом підтримки міжнародної стабільності та порядку", - заявив глава МЗС.

На думку Кулеби, ООН не вистачає сміливості, щоб кинути виклик конкретному постійному члену Радбезу ООН, тобто Росії.

"На це сміливості в ООН поки не вистачає. Але ми працюємо над тим, щоб стимулювати її. І маємо на своєму боці майже півсотні держав, які не бояться називати кримські речі своїми іменами", - зазначив він.

Водночас, за словами міністра, українська сторона вірить, що ООН може бути дієвою організацією, але вона "має згадати про свої принципи та рішуче стати на їх захист".

"Сьогодні нові виклики вимагають не лише від держав-членів, а й від самих організацій істотних внутрішніх реформ", - додав Кулеба.