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Бизнес главы ХОГА в оккупированном Крыму: стали известны новые доказательства

Автор: Наталия Гурковская

Глава Харьковской областной администрации Айна Тымчук в 2015 году оформила доверенность на гражданку России для представления ее интересов в органах оккупационной власти Крыма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Главком", который обнародовал копии соответствующих документов.

Доверенность оформлена в Днепре и предоставляет двум гражданам Украины в т.ч. тогда законному мужу Айны Андрею Тимчуку и гражданке России Людмиле Доброскок представлять интересы Айны Тимчук в органах оккупационной власти Крыма.

В доверенности, выданной украинским нотариусом, Крым на манер оккупационных властей называется Республикой Крым, а также лица уполномочиваются на решение вопросов собственности относительно отеля "Астория" в Алуште.

При этом, как пишет "Главком", речь идет о внесение изменений в ЕДРП - российский реестр юрлиц.

Напомним, Айна Тимчук была назначена на должность председателя Харьковской областной государственной администрации вместо Алексея Кучера 27 ноября 2020 года Владимиром Зеленским.

Ее экс-супруг дважды становился фигурантом расследований Bihus.info.

По данным журналистов, он имел очевидный конфликт интересов на прошлой должности директора Департамента экологии и природных ресурсов Харьковской ОГА, а также скрыл имущество от НАПК.

Весной харьковские перевозчики обращались к президенту из-за попыток рейдерского захвата автобусных перевозок в области, указывая на Андрея и Айну Тимчук.

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Харьков