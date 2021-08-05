Бизнес главы ХОГА в оккупированном Крыму: стали известны новые доказательства

Доверенность оформлена в Днепре и предоставляет двум гражданам Украины в т.ч. тогда законному мужу Айны Андрею Тимчуку и гражданке России Людмиле Доброскок представлять интересы Айны Тимчук в органах оккупационной власти Крыма.

В доверенности, выданной украинским нотариусом, Крым на манер оккупационных властей называется Республикой Крым, а также лица уполномочиваются на решение вопросов собственности относительно отеля "Астория" в Алуште.

При этом, как пишет "Главком", речь идет о внесение изменений в ЕДРП - российский реестр юрлиц.