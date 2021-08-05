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Бізнес глави ХОДА в окупованому Криму: стали відомі нові докази

Автор: Наталія Гурковська

Голова Харківської обласної адміністрації Айна Тимчук в 2015 році оформила довіреність на громадянку Росії для представлення її інтересів у органах окупаційної влади Криму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Главком", який оприлюднив копії відповідних документів.

Довіреність оформлена в Дніпрі і надає двом громадянам України в т.ч. тоді законному чоловікові Айни Андрію Тимчуку і громадянці Росії Людмилі Доброскок представляти інтереси Айни Тимчук в органах окупаційної влади Криму.

У довіреності, виданої українським нотаріусом, Крим на кшталт окупаційної влади називається Республікою Крим, а також особи будуть уповноважені на вирішення питань власності щодо готелю "Асторія" в Алушті.

При цьому, як пише "Главокм", мова йде про внесення змін до ЄДРПО - російський реєстр юросіб.

Нагадаємо, Айна Тимчук була призначена на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації замість Олексія Кучера 27 листопада 2020 року Володимиром Зеленським.

Її екс-чоловік двічі ставав фігурантом розслідувань Bihus.info.

За даними журналістів, він мав очевидний конфлікт інтересів на минулій посаді директора Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА, а також приховав майно від НАЗК.

Навесні харківські перевізники звертались до президента через спроби рейдерського захоплення автобусних перевезень в області, вказуючи на Андрія та Айну Тимчуків.

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Харків