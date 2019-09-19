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Крымским татарам оставили в силе штраф за пикет Верховного суда РФ

Новости » Общество    19.09.2019 - 04:16
Крымским татарам оставили в силе штраф за пикет Верховного суда РФ
Фото: одни из участников акции в Москве (facebook.com/crimeansolidarity/)

В июле крымские татары пикетировали суд в поддержку фигурантов дела Хизб ут-Тахрир

Городской суд Москвы (РФ) продолжил рассматривать апелляционные жалобы в отношении крымских татар, которых оштрафовали за июльскую акцию у здания Верховного суда России. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Тогда, 11 июля, полиция Москвы задержала около полусотни крымских татар, которые митинговали в поддержку фигурантов первого бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

Как сообщил адвокат Константин Андреев, 18 сентября апелляционная инстанция оставила в силе решение Мещанского районного суда Москвы о назначении штрафов 12 участникам акции. При этом суд не взял во внимание доводы защиты о том, что ни у одного участника акции не было ни единого транспаранта.

"В протоколах ясно было указано, что у задержанных не было с собой ни транспарантов, ни плакатов, что люди мирно стояли и мирно выражали свою гражданскую позицию. Видимо, решение было вынесено заранее. Была поставлена задача - наказать, чтобы впредь другим неповадно было", - подчеркнул адвокат.

Андреев добавил, что в конце сентября апелляционный суд планирует рассмотреть еще 13 жалоб. Отметим, тогда задержанных оштрафовали на общую сумму - 360 тысяч рублей.

Напомним, 11 июля 2019 в Москве более 50 крымских татар задержала полиция во время акции протеста под Верховным судом РФ, который рассматривал апелляцию по делу членов организации "Хизб ут-Тахрир".

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Новости Украины КрымштрафХизб ут-Тахрир
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