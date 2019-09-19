Кримським татарам залишили в силі штраф за пікет Верховного суду РФ

Фото: учасники акції в Москві (facebook.com/crimeansolidarity/)

У липні кримські татари пікетували суд в підтримку фігурантів справи Хізб ут-Тахрір

Міський суд Москви (РФ) продовжив розглядати апеляційні скарги щодо кримських татар, яких оштрафували за липневу акцію біля будівлі Верховного суду Росії. Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Тоді, 11 липня, поліція Москви затримала близько півсотні кримських татар, які мітингували на підтримку фігурантів першого бахчисарайського "справи Хізб ут-Тахрір".

Як повідомив адвокат Костянтин Андрєєв, 18 вересня апеляційна інстанція залишила в силі рішення Міщанського районного суду Москви про призначення штрафів 12 учасникам акції. При цьому суд не взяв до уваги доводи захисту про те, що у жодного учасника акції не було жодного банера.

"У протоколах ясно було зазначено, що у затриманих не було з собою ні транспарантів, ні плакатів, що люди мирно стояли і мирно висловлювали свою громадянську позицію. Мабуть, рішення було винесено заздалегідь. Було поставлено завдання - покарати, щоб надалі іншим не кортіло", - підкреслив адвокат.

Андрєєв додав, що в кінці вересня апеляційний суд планує розглянути ще 13 скарг. Зазначимо, тоді затриманих оштрафували на загальну суму 360 тисяч рублів.

Нагадаємо, 11 липня 2019 в Москві понад 50 кримських татар затримала поліція під час акції протесту під Верховним судом РФ, який розглядав апеляцію по справі членів організації "Хізб ут-Тахрір".