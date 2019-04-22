Крымские татары будут в "конструктивной оппозиции" к Зеленскому, - Джемилев

Фото: Мустафа Джемилев (из открытых источников)

Джемилев заявил, что крымские татары будут в "конструктивной оппозиции" к Зеленскому

Народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары будут в "конструктивной оппозиции" к Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крим.Реалії".

Он отметил, что является частью команды Петра Порошенко.

"Мы - команда Петра Порошенко и крымские татары его активно поддерживают. Почти очевидно, что мы будем в оппозиции, но оппозиции конструктивной. Все, что может сделать новый президент на благо государства и вопросам, которые мы считаем правильными – полностью его поддерживать. Но если что-то будет противоречить нашим идеям, украинскому государству, нашему народу – мы будем подавать свой голос", - сказал он.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что намерен баллотироваться на пост президента Украины на следующих выборах.

Как известно, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. По данным на вечер 22 апреля ЦИК обработала 99,80% протоколов - за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за Петра Порошенко - 24,46%.

Вчера в ходе брифинга Порошенко заявил, что не уходит из украинской политики. В частности, Порошенко заявил, что остается в политике и будет бороться за Украину.