Крымская платформа. Чего ждут от саммита жители полуострова и переселенцы

В сентябре 2020 года мир впервые услышал о Крымской платформе. Тогда президент Украины Владимир Зеленский, находясь на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал мир присоединиться к созданию инициативы, которая подняла бы вопрос деоккупации полуострова на международном уровне.

По состоянию на сегодня 44 страны и организации подтвердили участие в саммите Крымской платформы, сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Его заместитель Эмине Джапарова во время Всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика" назвала пять приоритетных направлений на этом пути. Среди них усиление санкций против России, а также защита прав человека и международного гуманитарного права, восстановление прав коренного крымскотатарского народа.

РБК-Украина решило поговорить с людьми, которые непосредственно связаны с Крымом и узнать, каковы их надежды от этого саммита.

Халиде Бекирова, жена политического заключенного

Когда Крым оккупировали, Халиде была беременна. Говорит, что по улицам ездила военная техника и вокруг все говорили: "только бы не война".

"В этот момент, когда женщина беременна, она думает не только о себе, но и о своем ребенке. Тогда новость об оккупации меня шокировала, я почувствовала угрозу для нас двоих. Я прямо помню тот момент: обхватила свой живот в ужасе: "а что будет дальше с нами", – рассказала женщина "РБК-Украина".

Далее полуостров оккупировали. Сначала захватили Верховный Совет Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу. Затем был так называемый "референдум", по результатам которого Россия "включила" Крым в свой состав.

Жена политического заключенного Халиде Бекирова (фото: qha.com.ua)

Муж Халиде не поддержал аннексию полуострова. Он стал гражданским журналистом инициативы "Крымская солидарность", освещал обыски, аресты и суды в отношении крымских татар и проукраинских активистов. В 2019 году оккупанты пришли и в дом Ремзи Бекирова. Сейчас он находится в Симферопольском СИЗО.

Поэтому важнейшим вопросом, который должен подняться на Крымской платформе, его жена Халиде считает освобождение политических заключенных.

"Над крымскими татарами проходит много судебных процессов, много политических заключенных в Ростове-на-Дону. На мой взгляд, украинские СМИ не полноценно освещают эти процессы. Постепенно Украина уделяет все меньше внимания крымским политическим заключенным.

Такого формата событие (Крымский саммит, – ред) будет впервые и я пока не могу сказать, что я об этом думаю. Надеюсь на позитив. Мы за любые попытки сдвинуть этот процесс", – пояснила женщина.

Тамила Ташева, заместитель представителя президента в Крыму

Когда русские захватывали Верховную Раду и Совет министров Крыма, Тамила была в Киеве. Ситуация на полуострове резко изменилась, мало кто понимал, что происходит, поэтому женщина, вместе с друзьями, приняла оперативное решение – создать общественную организацию Крым SOS.

"Мы созвонились с друзьями и решили, что нужно реагировать. Потому что мало кто понимал, что там происходит. Поэтому создали инициативу, которая помогала журналистами и информировала граждан о ситуации в Крыму", – рассказала она "РБК-Украина".

Заместитель представителя президента в Крыму Тамила Ташева (фото: Виталий Носач / РБК Украина)

Кроме информативной функции, организация начала помогать военным, а также оказывать гуманитарную и юридическую помощь внутренне перемещенным лицам.

Сегодня Тамила Ташева занимает должность заместителя постоянного представителя президента в Крыму. Несмотря на то, что она на госслужбе, у нее есть свое мнение относительно саммита 23 августа. И Тамилу больше волнует, что будет после него.

"Если бы Крымская платформа закончилась только хартией, то результата было бы не так много. Но после будет существовать возможность координации действий с другими странами и общественным сектором, в частности, через Офис крымской платформы. Поэтому ожидания все же хорошие", – считает она.

Алексей Мазепа, командир пресс-службы медицинских сил

Во время оккупации полуострова Крымский региональный медиацентр стал одной из ячеек, которая вела информационную борьбу против оккупантов. Алексей был офицером этого центра, но начал служить в Крыму еще задолго до аннексии.

Это подразделение, по его словам, активно работало с журналистами и пыталось донести до широкой общественности ситуацию в Крыму.

"Русские, пока журналистов не было, вели себя вызывающе, как только появлялись СМИ, градус напряжения резко падал", – рассказал он.

Украинцы до последнего ждали, что войска РФ отойдут после завершения учений. Даже был момент, когда они покинули свои позиции, но лишь на несколько часов, поделился офицер.

"Когда учения закончились, россияне покинули свои позиции. В Новоозерном личный состав даже успел залить окопы водой. Но оккупанты вернулись, а их действия стали уже более жесткими и агрессивными", – рассказал Алексей.

Командир пресс-службы Медицинских сил Алексей Мазепа (фото: facebook.com / mazepa.getman)

В апреле 2014 года, когда прошел "референдум" и в Крыму не осталось украинских флагов, военный перебрался в Киев. Сегодня он исполняет обязанности руководителя пресс-службы медицинских сил ВСУ, а саммит Крымской платформы называет головной болью России.

"Эта платформа должна стать инструментом публичной дипломатии. С ее помощью вопрос Крыма будет звучать на всех уровнях. Россияне должны четко понимать, что будут последствия за оккупацию", – считает он.

По его словам, репрессивная машина РФ сложная, но работает четко. Например, в Крыму до сих пор преследуют крымских татар за события 26 февраля 2014 года. Тогда состоялся митинг возле крымского парламента, который вошел в историю как начало сопротивления крымчан российской оккупации.

"До сих пор приходят к людям и наказывают. Россияне понимают, что мы это фиксируем, и если не сегодня, то завтра они понесут наказание", – считает он.

Лутфие Зудиева, правозащитница

Кремлевский режим ворвался в дом Лутфие, когда ее папу забрали во временный следственный изолятор после акции протеста. Потом был разговор с адвокатом Эмилем Курбединовым, который сказал, что не хватает людей для борьбы с репрессивной машиной. И женщина решила: пора действовать. Так она присоединилась к общественной инициативе "Крымская солидарность".

Сегодня Лутфие знают, как правозащитницу, которая сообщает о задержании и обысках в Крыму, а также выступает за освобождение политических заключенных. Эту тему она считает приоритетной для Крымского саммита.

"Мне кажется самый важный вопрос, если отложить социальные нужды, это политзаключенные. С 2018 года внимание вообще к политзаключенным стало идти на спад. Я часто думаю, с чем это связано. Возможно это усталость людей от оккупации. Возможно это связано с этим, что крымскотатарский вопрос для украинцев на материке остается не раскрытым и непонятным. Разные уровни эмпатии", – пояснила она.

Впрочем, особых надежд на саммит у женщины нет. Ведь раньше уже были резолюции ООН и заявления Запада, но они не принесли результата, добавила правозащитница.

"Я смотрю на Крымскую платформу, как на информационную и коммуникационную возможность. Это возможность говорить о Крыме на международном уровне. Это способ вывести крымский вопрос на более резонансный уровень. Но я не имею по этому поводу иллюзий", – сказала она в комментарии изданию.

Эмиль Курбединов, адвокат

Оккупированный Крым – это похищение людей, открытие дел против активистов, решение судей "именем Российской Федерации" и удивленные лица полицейских, которые не знали, какие законы применять – российские или украинские. Так адвокат Эмиль Курбединов вспоминает первые месяцы жизни после аннексии.

"Около двух месяцев суды вообще не работали. ГАИ-шники с автоматами стояли в масках и без опознавательных знаков. Правозащитные организации и средства массовой информации начали выезжать или закрываться. Мы осознали, что оказались в новой реальности", – поделился он с "РБК-Украина".

Сегодня Эмиля знают, как одного из самых известных адвокатов, который защищает украинских политзаключенных в оккупированном Крыму. Он и сам попал под репрессии – в 2017 году в его доме проводили обыски, а затем арестовали на 10 суток. Все это из-за поста в социальной сети.

Адвокат Эмиль Курбединов (фото: article20.org)

Эмиль вспоминает, что когда в дом пришли силовики, его бабушка сказала: "Опять эти люди в кирзовых сапогах врываются в дом. У меня дежавю. Теперь вот вас преследуют. Я будто вернулась в те времена".

Чтобы не вернуться в те времена и нужны такие площадки, как Крымская платформа, уточнил мужчина. По его словам, саммит – это возможность освещать вопрос аннексии полуострова на международном уровне.

"В любом случае – это уже что-то. Мои ожидания что Европа и США поймут серьезность площадки и примут участие в ней. Мы не должны забывать о Крыме", – резюмировал он.